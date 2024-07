POL-WES: Dinslaken - Seniorin wird Opfer eines Schockanrufs - Polizei gibt Tipps

Wesel (ots) - Am Sonntag, den 07.07.2024, wurde gegen 19.00 Uhr ein Brand in einem Gewerbegebiet im Bereich der Weseler Straße in Alpen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte ein Brand mehrerer Garagen auf dem Gelände einer Großgaragenvermietungsanlage festgestellt werden. Die Löscharbeiten, als auch die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. ...

