POL-COE: Coesfeld, Kleine Viehstraße /Grauer Renault Scenic E-Tech beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter setzten am 18.06.2024, gegen 05.00 Uhr, Mülltonnen auf der Schlaunstraße in Nottuln in Brand. Eine Mülltonne wurde lediglich leicht beschädigte, die andere brannte von oben nach unten komplett ab. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

