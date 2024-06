POL-COE: Erstmeldung: Nottuln, Beisenbusch/ B525 gesperrt

Coesfeld (ots) - Weitere Geschädigte meldeten sich nach Autoaufbrüchen bei der Polizei. An der Dorfstraße schlugen Unbekannte an einem weißen Toyota Yaris die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine Geldbörse. Passiert ist das zwischen 21 Uhr am Montag (17.06.24) und 9.30 Uhr am Dienstag. An der Bleckstraße brachen die Täter einen schwarzen BMW auf. Die Tatzeit liegt zwischen 8.30 Uhr am Montag ...

