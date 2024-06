Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle/ Weitere Autoaufbrüche

Coesfeld (ots)

Weitere Geschädigte meldeten sich nach Autoaufbrüchen bei der Polizei. An der Dorfstraße schlugen Unbekannte an einem weißen Toyota Yaris die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine Geldbörse. Passiert ist das zwischen 21 Uhr am Montag (17.06.24) und 9.30 Uhr am Dienstag.

An der Bleckstraße brachen die Täter einen schwarzen BMW auf. Die Tatzeit liegt zwischen 8.30 Uhr am Montag (17.06.24) und 8.30 Uhr am Dienstag (18.06.24). Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Zudem prüft sich einen Zusammenhang mit den bereits veröffentlichten Aufbrüchen (ots vom 18.06.24, 10.50 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5803854)

