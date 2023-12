Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 19-jähriger soll Busfahrerin mit Reizgas angegriffen haben

Boizenburg (ots)

In Boizenburg soll ein 19-Jähriger am Mittwochnachmittag eine Busfahrerin mit Reizgas attackiert haben. Die 59-jährige Frau erlitt dabei Gesichtsverletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Friedrich-Markmann-Straße. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die Busfahrerin dem 19-Jährigen wegen seines auffälligen Verhaltens und der beabsichtigten Mitnahme eines E-Rollers den Zustieg zum Bus verwehrt haben. Daraufhin soll der 19-Jährige die Busfahrerin beleidigt und ihr Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin und blieb zunächst unerkannt. Nach einem Hinweis am Donnerstagnachmittag gelang es der Polizei, den 19-jährigen Tatverdächtigen nach kurzer Flucht in Boizenburg zu stellen. Er war zu diesem Zeitpunkt mit einem Elektroroller unterwegs. Bei der anschließenden Durchsuchung entdeckte die Polizei auch einen Behälter mit Pfefferspray bei ihm. Gegen den deutschen Tatverdächtigen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell