LPI-SHL: Zuleitungskabel entwendet

Suhl (ots) - In der Zeit von Freitag bis Samstagmittag beschädigten unbekannte Täter ein in der Linsenhofer Straße in Suhl geparktes Auto. Als der Geschädigte sein Auto vom Schnee befreit hatte, entdeckte er einen erheblichen Kratzer an seinem neuen Opel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 ...

mehr