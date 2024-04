Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Ersatzhaft wegen Steuerhinterziehung

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Nachmittag eine 34- jährige Rumänin in Pomellen. Sie war Mitreisende in einem PKW. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth fahndete nach ihr wegen Steuerhinterziehung. Sie sollte eine Geldstrafe in Höhe von 900,- Euro und 85,- Euro Verfahrenskosten zahlen. Die die Frau die Geldsummen nicht aufbringen konnte musste sie die Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen in der JVA Neustrelitz antreten. Sie wurde dort am Abend eingeliefert.

