Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Wieder Migranten auf Usedom festgestellt

Ahlbeck/ Pasewalk (ots)

Gestern Abend wurden in der Ortslage Seebad Ahlbeck fünf Syrer im Alter von 21 - 30 Jahren fußläufig festgestellt und kontrolliert. Drei Männer waren im Besitz von syrischen Reisepässen, aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten aber nicht vorgelegt werden. Als Reiseweg wurde die Belarus-Route benannt. Die Personen wurden in Gewahrsam genommen und zum Bundespolizeirevier in Ahlbeck gebracht. Während der Vernehmung mittels Dolmetscher äußerten alle Personen ein Schutzersuchen für Deutschland. Sie gaben an, auf polnischer Seite kurz vor der Grenze abgesetzt worden zu sein. Die Grenze wurde anschließend zu Fuß überquert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Erteilung einer Anlaufbescheinigung erfolgt die Weiterleitung an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern-Buchholz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell