Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei unterbindet Einschleusung

Seebad Ahlbeck/ Pasewalk (ots)

In den Abendstunden gegen 20:30 Uhr des 09.04.2024 wurden durch die Bundespolizei drei Syrer sowie ein Afghane fußläufig am ehemaligen Grenzübergang in Ahlbeck kontrolliert. Keine der vier eingereisten Personen führte aufenthaltslegitimierende Dokumente bei sich. In einer ersten Befragung gaben die drei syrischen Staatsangehörigen im Alter von 21- 26 Jahren sowie der 19jährige afghanische Staatsangehörige an, in Swinemünde abgesetzt worden zu sein und dann fußläufig weiter nach Deutschland gegangen zu sein. Als Reiseweg wurde die Belarus-Route genannt (Russischen Föderation, Belarus, Polen, Deutschland). Durch die Personen wurde im Rahmen der Vernehmung ein Schutzersuchen geäußert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen verließen die unerlaubt Eingereisten am 10.04.2024 um 15:20 Uhr die Dienstelle mit einer Anlaufbescheinigung zur Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz.

