Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Acht Schutzersuchen am Anfang der Woche

SchSchwennenz/Heringsdorf/Pasewalkk (ots)

Eine Gruppe von sieben Personen wurde durch Bundespolizisten in der Nacht vom Sonntag zu Montag fußläufig auf der B113 Ortsausgang Schwennenz (Richtung Grambow) festgestellt. Zeitgleich erfolgte ein Bürgerhinweis zu dieser Personengruppe über das Polizeipräsidium in Neubrandenburg. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es sich um afghanische Staatsangehörige handelt. (16, 16, 19, 19, 21, 25 und 27 Jahre alt. Aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten nicht vorgelegt werden. Als Reiseroute wurde in einer ersten Befragung Afghanistan -> Usbekistan -> Russland -> Weißrussland -> Polen -> Deutschland angegeben. Diese wurde in den Vernehmungen bestätigt. Die beiden 16- jährigen Jugendlichen reisten als unbegleitete Minderjährige. Das Jugendamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald wurde informiert und die Personen den Mitarbeitern übergeben. Alle Personen äußerten Asylbegehren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Aushändigung einer Anlaufbescheinigung erfolgte gestern die Weiterleitung an die Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz.

Am späten Sonntagabend wurde ein 25- jähriger Ägypter beim Polizeirevier in Heringsdorf vorstellig und bat um Asyl. Daraufhin kontaktierten die Kollegen das Bundespolizeirevier in Ahlbeck zur Übernahme des Sachverhaltes in eigener Zuständigkeit. Der Ägypter konnte keine Identitätsdokumente vorweisen. In der Vernehmung gab er an, dass er am Sonntagmorgen in Deutschland angekommen ist und über Moskau/Russland- Minsk/Weißrussland- Polen nach Deutschland geschleust wurde. Auch der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Aushändigung einer Anlaufbescheinigung nach Stern-Buchholz weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell