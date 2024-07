Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Alleinunfall eines Motorradfahrers endet im Krankenhaus mit Blutprobe

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 11.07.2024, gegen 00.00 Uhr, wurde der Polizei über Notruf ein Unfall eines Motorradfahrers gemeldet. Dabei hatte ein 31-jähriger Mann aus Kevelaer die Moerser Straße in Rheinberg-Winterswick aus Moers kommend in Fahrtrichtung Rheinberg befahren. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er kurz hinter einem Bahnübergang die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 31-Jährigen, so dass ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Motorradfahrer wurde stationär in einem örtlichen Krankenhaus aufgenommen. Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

