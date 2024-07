Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Messer bedroht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (17.07.2024), gegen 16:00 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein junger Mann im Zedtwitzpark Passanten mit einem Messer bedrohe. Vor Ort konnte eine 32-Jährige angetroffen werden die angab, dass ihr ebenfalls anwesender 14-jähriger Sohn Streit mit mehreren Jugendlichen habe und diese zur Rede stellen wollte. In der Nähe trafen Polizeikräfte einen 11-Jährigen an, der angab, dass er und weitere Freunde durch den 14-Jährigen mit einem Messer bedroht wurden und deshalb geflohen seien. Zeugen des Vorfalls bestätigten die Schilderung des 11-Jährigen. Als der 14-Jährige hiermit konfrontiert wurde, beleidigte er die Polizeikräfte lautstark und ergriff die Flucht. In der Rheingönheimer Straße konnte er eingeholt und fixiert werden. Auch das mutmaßlich durch den 14-Jährigen verwendete Messer konnte auf seinem Fluchtweg aufgefunden werden. Der Junge wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er sich beruhigte und an seine Mutter übergeben wurde.

