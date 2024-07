POL-PPRP: Einbruch in Kleingartenanlage - Zeugen gesucht

Freckenfeld (ots) - Unbekannte Täter sprengten am Donnerstag, 18.07.2024, um 03:46 Uhr, einen Geldausgabeautomaten der VR Bank in der Hauptstraße 89 in 76872 Freckenfeld. Ob die unbekannten Täter an das Geld des Automaten gelangten, wird derzeit noch ermittelt. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen ...

