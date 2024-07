Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Großflächiger Scheunenbrand in Hatzenbühl

Hatzenbühl (ots)

Am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Scheunenbrand in der Luitpoldstraße in Hatzenbühl. Der Brand breitete sich zunächst auf benachbarte Grundstücke aus, bis er schließlich von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden konnte. Mehrere Bewohner mussten für die Dauer der Löscharbeiten ihre Häuser verlassen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 250.000 Euro. Die Brandursache ist gegenwärtig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell