Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrollen in der nördlichen Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (15.07.2024), zwischen 15:00 und 22:00 Uhr, führten Polizeikräfte gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen (KVD) Kontrollen in Gastronomiebetrieben sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Raum in der nördlichen Innenstadt durch. Ziel der Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.

Insgesamt wurden fünf Gaststätten kontrolliert. In zwei Fällen ergab sich der Anfangsverdacht des illegalen Glücksspiels gegen die Betreiber.

Des Weiteren wurden 59 Personen- und 42 Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Hierbei erfassten die Polizeikräfte drei Strafanzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Waffengesetz und ahndeten zwölf Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Kräfte der städtischen Verkehrsüberwachung des Bereichs Straßenverkehr der Stadtverwaltung ahndeten darüber hinaus 131 Verkehrsordnungswidrigkeiten und ließen 11 Fahrzeuge abschleppen

Neben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Polizeikräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Technik und Logistik eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell