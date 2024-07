POL-PPRP: Diebstahl von Grabschmuck - Zeugen gesucht

Ludwigshafen- Oggersheim (ots) - Vermutlich im Zeitraum zwischen dem 14.07.2024, sonntagmorgens und dem 15.07.2024, montagmorgens wurde auf dem Friedhof in Oggersheim am alten Frankenthaler Weg von einem Grab ein Kerzenhalter und Blumentopf aus Metall entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621 963-2403 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

