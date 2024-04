Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Schaufenster

Schweich (ots)

In der Zeit vom Samstag, dem 13.04.2024, 15:00 Uhr, bis zum Sonntag, dem 14.04.2024, 09:30 Uhr, kam es in Schweich zu einer Sachbeschädigung an einer Glasscheibe in der Richtstraße 15. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich mutwillig ein Glasscheibenelement am Fenster eines Reisebüros. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.

