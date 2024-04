Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Länderübergreifende Verkehrskontrolle

Mandern, Nonnweiler (ots)

Die Polizeiinspektion Hermeskeil führte am Freitag, den 12.04.2024 ab 21.00 Uhr, in Zusammenarbeit mit der angrenzenden Polizeiinspektion Nordsaarland eine länderübergreifende Verkehrskontrolle an der K69, Waldparkplatz "Am Stern, sowie an der L151 "Wild und Wanderpark" Weiskirchen durch. Ab 23.00 Uhr wurde die Kontrollörtlichkeit nach Nonnweiler, dortiger Netto-Markt, verlegt. Unter dem Schwerpunkt der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit hinsichtlich Alkohol und Drogen, sowie verdächtiger Fahrzeuge im Zusammenhang mit Geldautomatensprengungen und Einbruchdiebstählen, wurden insgesamt mehr als 50 Fahrzeuge und deren Insassen überprüft. In einem Fall wurde eine Strafanzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne gültige Fahrerlaubnis sowie führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss, gefertigt. Neben geringfügigen Ordnungswidrigkeiten waren keine weitere Beanstandungen zu bemängeln.

