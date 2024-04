POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung auf B41

Konz, OT Hamm (ots) - In der Zeit vom 08.04.2024, ca. 17:30 Uhr, bis zum 10.04.2024, ca. 09:30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter versucht in der Marienstraße in das Pfarrhaus einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-9155-10 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg Ansprechpartner: KHK Limantour, Kriminaldienst PI Saarburg Telefon: 06581/9155-35 ...

