POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Birkenfeld (Nahe) (ots)

Am 12.04.2024 gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der B41 zwischen den Abfahrten Rimsberg und Schmißberg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem ein alleinbeteiligter Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der 22-jährige PKW-Fahrer eines Ford Fiesta befuhr die B 41 aus Richtung Birkenfeld kommend in Richtung Niederbrombach. Der PKW kam aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Der Fahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen im Arm und Beinbereich und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Verkehr musste für einen Zeitraum von ca. 30 Minuten durch die Polizei und Feuerwehr geregelt werden. Die Feuerwehr war mit ca. 30 Kräften vor Ort.

