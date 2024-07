Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (15.07.2024), gegen 23:00 Uhr, parkte ein 51-Jähriger sein Auto in der Dhauner Straße und beschädigte hierbei das geparkte Auto eines 24-Jährigen. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der 24-Jährige bemerkte dies und informierte die Polizei. In der Zwischenzeit stellte er den 51-Jährigen zur Rede, welcher den Unfall abstritt und sein Fahrzeug noch vor Eintreffen der Polizei umparkte. Die Polizeikräfte stellten fest, dass der 51-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell