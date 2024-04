Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Kaufland Parkplatz

Bitburg (ots)

Am Dienstag, den 16.04.2024, zwischen 08:15 Uhr und 09:15 Uhr wurde im unteren Parkdeck des Kaufland-Parkplatzes in Bitburg ein weißer BMW X1 am Heck beschädigt. Der Verursacher-PKW entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne den Geschädigten oder die zuständige Polizeiinspektion über den Vorfall in Kenntnis zu setzen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell