Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Bitburg - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am 15.04.2024 kam es in dem Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 17:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatzgelände der BitReha in 54634 Bitburg, Karenweg 6. Der unbekannte Unfallverursacher kollidierte in dem genannten Zeitraum mit einem weißen Seat Ibiza und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden entlang der gesamten Beifahrerseite zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell