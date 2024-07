Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizei erwischt Autodiebe

Ludwigshafen (ots)

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wollten am Dienstagabend (16.07.2024, 22:48 Uhr), einen Transporter auf einem Tankstellengelände in der Oppauer Straße entwenden. Zeugen beobachteten die Tat und verständigten die Polizei. Beide Jugendliche versuchten noch zu flüchten, wurden aber gefasst. Anschließend wurden sie zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo sie von Erziehungsberichtigen in Empfang genommen wurden. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen des besonders schweren Falls von Diebstahl verantworten.

