Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Baum stürzt auf Kradfahrer

Lemberg (ots)

Am Sonntag, 12.05.2024, kurz nach 15.30 Uhr befuhren zwei Motorradfahrer die Landesstraße 486 von Lemberg kommend in Fahrtrichtung Salzwoog. Kurz vor der Einmündung Salzwoog/Hinterweidenthal/B10 fiel plötzlich ein am Waldrand stehender Baum von links über die Fahrbahn. Der vorausfahrende Kradfahrer hatte Glück und wurde lediglich von Astteilen am Helm getroffen. Die hinter ihm fahrende 63-jährige Kradfahrerin wurde von Teilen des Baumes erfasst, stürzte auf die linke Fahrzeugseite und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Auch sie hatte Glück im Unglück, da sie sich lediglich leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zuzog. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. /pidn

