Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus PKW/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Am Samstag, 11.05.2024, im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 16.15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter in der Hohlgasse an einem grauen Toyota Avensis das hintere Fenster auf der Fahrerseite ein und entwendeten eine im Fahrzeug befindliche Handtasche, in welcher sich diverse Dokumente sowie Bargeld befanden. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

