POL-PDPS: Körperverletzung

Schlägerei

Zweibrücken (ots)

Am Samstagabend, den 11.05.2024, gegen 21:00 Uhr kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen am Busbahnhof in Zweibrücken. Die beiden geschädigten 36- und 38-jährigen Männer aus Zweibrücken saßen auf einer Bank an der dortigen Bushaltestelle, als eine Gruppe aus ca. 8 Personen an ihnen vorbeilief. Zwischen den beiden Männern und der Personengruppe kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in einer Schlägerei zwischen den beiden Männern und der Personengruppe endete. Hierbei ging einer der Männer durch einen Schlag zu Boden und wurde zudem durch einen Tritt gegen den Brustkorb verletzt. Die Personengruppe entfernte sich danach zu Fuß in Richtung Fruchtmarktstraße. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Zweibrücken unter Tel.: 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

