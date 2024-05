Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kradfahrer/Unfallverursacher flüchtet/Zeugenaufruf

Nothweiler (ots)

Am Samstag, 11.05.2024, gegen 19.00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades die Kreisstraße 46 von Rumbach kommend in Fahrtrichtung Nothweiler. Kurz vor dem Ortseingang Nothweiler kam ihm auf seiner Fahrbahnseite ein schwarzer Sprinter entgegen. Um einem Zusammenstoß zu verhindern musste der Leichtkraftradfahrer nach rechts ausweichen und kollidierte mit einem Holzpfosten. Hierbei zog sich er sich Schürfwunden zu und klagte über Schulterschmerzen. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400.- Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrer des Sprinter unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug, insbesondere dem Kennzeichen oder dessen Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

