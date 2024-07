Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (17.07.2024), gegen 11:00 Uhr, fuhr der Fahrer eines braunen VW entgegen der Fahrtrichtung an der Anschlussstelle Heinigstraße auf die B44 auf. Der Fahrer eines Krankenwagens erkannte dies und warnte den nachfolgenden Verkehr unter Nutzung von Blaulicht. Der Fahrer des VW bremste und kam vor dem Krankenwagen zum Stehen. Daraufhin fuhr er rückwärts auf der B44 und an der Anschlussstelle B37 entgegen der Fahrtrichtung auf die dortige Pylonbrücke auf. An der Baustelle der alten Hochstraße durchfuhr der Mann die Sperrung und entfernte sich durch den Baustellenbereich in Richtung Excelsior-Hotel.

Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

