POL-ROW: ++ 210. Fernfahrerstammtisches der PD Lüneburg ++

Rotenburg (ots) - Rotenburg. Die am Freitag als vermisst gemeldete, 74-jährige Frau aus Unterstedt wurde heute in den frühen Abendstunden durch eine aufmerksame Mitbürgerin aufgefunden, die umgehend die Polizei alarmierte. /Fah Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Rotenburg Pressestelle Heiner van der Werp o. V.i.A. Telefon: 04261/947-104 E-Mail: ...

mehr