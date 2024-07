Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verstärkte Überwachung des Straßenverkehrs ++ Schwerer Verkehrsunfall bei Deinstedt ++ Unbekannte Einbrecher durchwühlen Wohnhaus in Lauenbrück ++

Rotenburg (ots)

Kontrolltage: Verstärkte Überwachung des Straßenverkehrs

LK Rotenburg. Die Polizeiinspektion Rotenburg (Wümme) wird ab dem 05.07.2024 für die kommenden zehn Tage verstärkte Überwachungsmaßnahmen im Straßenverkehr durchführen. Diese erstrecken sich über den gesamten Landkreis und zielen insbesondere auf die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit und die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ab. Ziel der Kontrollen ist es, die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu erhöhen, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verhindern und Verkehrsunfälle zu vermeiden.

"Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer steht für uns an erster Stelle," betont der Leiter der Kontrolltage, Polizeikommissar Vollmers. "Durch unsere verstärkten Kontrollen möchten wir präventiv tätig werden und dafür sorgen, dass sich alle Verkehrsteilnehmer auf den Straßen sicher fühlen."

Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 108 bei Deinstedt

Deinstedt. Am Mittwoch, dem 03.07.2024, kam es gegen 11:55 Uhr auf der Kreisstraße 108 in Deinstedt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Mann aus Gnarrenburg schwer verletzt wurde.

Der Fahrer eines Pkw Opel Mokka war aus Richtung Bundesstraße 71 kommend in Fahrtrichtung Deinstedt unterwegs, als er nach einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf einem geraden Teilstück nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei streifte er zunächst einen Straßenbaum und kollidierte anschließend frontal mit einem weiteren Baum. Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das OsteMed Krankenhaus in Bremervörde gebracht. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden; dieser wird auf etwa 11.000,00 EUR geschätzt.

Unbekannte Einbrecher durchwühlen Wohnhaus in Lauenbrück

Lauenbrück. Zwischen Freitag, dem 28.06.2024 und Mittwoch, dem 03.07.2024, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Sonnenweg ein.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsamen Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Dann flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Durch die Beschädigungen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 1.000,00 EUR. Ob die Täter bei ihrem Einbruch etwas gestohlen haben, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04261 / 947 0 bei der Rotenburger Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell