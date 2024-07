Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zahlreiche Verkehrsunfälle auf der A 1: Beteiligte teils schwer verletzt, hoher Sachschaden und Autobahn gesperrt ++

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

Zahlreiche Verkehrsunfälle auf der A 1: Beteiligte teils schwer verletzt, hoher Sachschaden und Autobahn gesperrt

++ Fotos in der digitalen Pressemappe ++

Am 01.07.2024 kam es zur Tageszeit zu mehreren Verkehrsunfällen auf der Hansalinie. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt. Die Autobahn musste zeitweise teil- und vollgesperrt werden. Die Fahrzeuge waren größtenteils nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 70.000,00 EUR.

BAB 1/Sottrum. Gegen 05:45 Uhr in der Früh fuhr der 38 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges von der Rastanlage "Grundbergsee Nord" auf die Fahrbahn der Autobahn in Richtung Bremen auf. Hierbei übersah er den herannahenden Seat Leon eines 29 Jahre alten Mannes, sodass dieser auf den Sattelzug auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Seat-Fahrer leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher musste für sein vorgeworfenes Fehlverhalten vor Ort eine Sicherheitsleistung bezahlen. Gegen ihn wird nun ermittelt. Für die Unfallaufnahme mussten zwei Spuren zeitweise gesperrt werden.

BAB 1/Reeßum. Gegen 13:49 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborsel in Richtung Bremen zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Autobahn musste für fast 5 Stunden voll gesperrt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 20 Jahre alter Fahrer eines VW Transporters die Mittelspur der Autobahn, als die 73 Jahre alte Fahrerin eines Ford Kuga von der linken Spur auf die mittlere wechselte. Hierbei fuhr sie aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf den VW Transporter auf. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern. Der Pkw der Ford-Fahrerin kam auf dem Dach zum Liegen. Der VW Transporter lag beim Eintreffen der Beamten auf der Seite. Die 73-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 20-Jährige wurde leicht Verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Nach fast 5 Stunden war die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge abgeschlossen; die Sperrung konnte aufgehoben werden.

BAB 1/Gyhum. Nur kurze Zeit später, gegen 14 Uhr, fuhr ein 76 Jahre alter Mann mit seinem Pkw samt Anhänger auf der Mittelspur der Autobahn in Richtung Hamburg. Als er auf die linke Überholspur wechselte, übersah er den dort fahrenden Verkehr, sodass die 50-jährige Fahrerin eines VW Tiguan nicht mehr ausweichen konnte. Sie fuhr auf das Gespann auf. Die Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

BAB 1/Reeßum. Aufgrund stockendem Verkehr musste ein 66-jähriger Mann, gegen 15:19 Uhr, seinen Pkw Mercedes in Richtung Hamburg abbremsen. Die hinter ihm fahrende Fahrerin im Alter von 45 Jahren bemerkte diesen Umstand zu spät, sodass sie mit ihrem Mercedes auf das Auto des Mannes auffuhr. Die beiden Beteiligten und die 71-jährige Mitfahrerin des Mannes wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie klagten allesamt über Nackenschmerzen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin zog sich zusätzlich Verletzungen am Knie und am Oberkörper zu. Wegen der Körperverletzung wird nun gegen die 45-Jährige ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell