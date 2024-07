Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rennradfahrern und Reh ++ Polizei beendet gefährliche Alkoholfahrt: Frau mit 2,45 Promille am Steuer ++ Einbruch in Scheeßel ++

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Rennradfahrern und Reh

Bülstedt. Am Sonntagmittag, gegen 13:55 Uhr, kam es auf der Landesstraße 132 zwischen Zeven und Steinfeld zu einem folgenschweren Wildunfall. Zwei Rennradfahrer wurden dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Radfahrer in Richtung Steinfeld unterwegs, als ein Reh aus dem rechten Seitenraum auf die Fahrbahn sprang. Die beiden Radfahrer konnten dem Tier nicht mehr ausweichen und stürzten auf die Fahrbahn. Hierdurch zogen sich die beiden 56 Jahre alten Männer schwerste Verletzungen im Bereich des Kopfes und Oberkörpers zu. Sie mussten vom alarmierten Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Das Reh verendete am Unfallort. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt in Zeven

Zeven. In der Nacht vom vergangenen Samstag auf den darauffolgenden Sonntag, gegen 01:30 Uhr, stoppte die Polizei einen 36-jährigen Zevener auf dem Parkplatz der St.-Viti-Kirche. Bei der Kontrolle des Golf-Fahrers stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Schmuck aus Wohnhaus in Scheeßel gestohlen - Zeugen gesucht

Scheeßel. Zwischen Freitagmittag, dem 28.06.2024, und Sonntagnachmittag, dem 30.06.2024, brachen unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße in Scheeßel ein. Hierbei erbeuteten sie Gold- und Silberschmuck in noch nicht abschließend geklärter Höhe. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261 9470 entgegen.

Polizei beendet gefährliche Alkoholfahrt: Frau mit 2,45 Promille am Steuer

Scheeßel. Mit 2,45 Promille am Steuer unterwegs war eine 48-jährige Frau am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, in der Harburger Straße. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten Beamte der Rotenburger Polizei den erschreckenden Wert fest. Die Frau durfte nicht weiterfahren und musste ihren Führerschein abgeben. Auf der Wache wurde ihr zusätzlich Blut abgenommen. Die 48 Jahre alte Frau muss sich nun wegen ihres Verhaltens verantworten.

