Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei Polizeibeamte sichern in ihrer Freizeit ein gestohlenes Kleinkraftrad und werden leicht verletzt: Beschuldigter versucht zu flüchten ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Zwei Polizeibeamte sichern in ihrer Freizeit ein gestohlenes Kleinkraftrad und werden leicht verletzt: Beschuldigter versucht zu flüchten

++ Foto in der digitalen Pressemappe ++

Rotenburg. Bereits am 30. Juni 2024 kam es gegen 16:45 Uhr im Bereich der Straße "Zwischen den Wassern" zu einem außergewöhnlichen Vorfall, bei dem zwei nicht im Dienst befindliche Polizeibeamte leicht verletzt wurden.

Ein Jugendlicher im Alter von 14 Jahren fuhr am späten Nachmittag mit einem Motorroller der Marke "Aprilia" durch einen verkehrsberuhigten Bereich. Hierbei ignorierte er mit seiner nicht angepassten Fahrweise spielende Kinder. Zwei Polizeibeamte (32 und 38 Jahre alt) der Polizeiinspektion befanden sich zu diesem Zeitpunkt zufällig in der Straße und beobachteten das Fehlverhalten. Daraufhin entschlossen sie sich den Jugendlichen zum Schutze der Kinder für ein verkehrserzieherisches Gespräch zu stoppen.

Nachdem die Beamten sich als Polizeibeamte ausgewiesen hatten, stellten sie fest, dass am Kleinkraftrad kein Kennzeichen angebracht war und der Jugendliche keinen Führerschein vorzeigen konnte. Außerdem erkannten sie am Fahrzeug Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Diebstahl hinwiesen. Im Anschluss kamen auch noch Zweifel bei den angegebenen Personalien des Jugendlichen auf, weshalb eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Rotenburg zur Unterstützung angefordert wurde.

Noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Beamten sprang der Jugendliche plötzlich auf den Motorroller und versuchte zu fliehen. Die 32- und 38 Jahre alten Polizeibeamten konnten dies in letzter Sekunde verhindern. Hierbei verletzten sie sich leicht, mussten aber nicht medizinisch behandelt werden. Der 14-Jährige blieb unverletzt.

Schlussendlich ergaben die weiteren Ermittlungen, dass der genutzte Motorroller tatsächlich zuvor durch einen schweren Diebstahl am örtlichen Bahnhof entwendet worden war. Der Jugendliche wurde in Gewahrsam genommen und anschließend an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Ölspur von Brockel über die K 211, B 71/75 bis hin nach Waffensen: Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Die Polizei wurde gestern gegen 17:29 Uhr durch mehrere besorgte Verkehrsteilnehmer alarmiert. Diese mussten in den Ortschaften Brockel, im Bereich der Kreisstraße 211, der Bundesstraßen 71 und 75 sowie in Waffensen eine Ölspur auf der Fahrbahn feststellen. Die Ölspur konnte zeitnah durch die anrückende Feuerwehr gesichert und durch eine beauftragte Fachfirma gereinigt werden.

Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf, konnte einen Verursacher aber nicht mehr feststellen. Aus diesem Grund werden nun Zeugenhinweise unter 04261 9470 angenommen.

Zusammenstoß auf der B215 bei Ahausen: zwei Menschen leicht verletzt

Rotenburg. Am Dienstag, dem 02.07.2024, kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 215 im Kreuzungsbereich der Verdener Straße in Ahausen. Zwei Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen.

Ein 71-jähriger Fahrer aus Visselhövede war mit seinem Pkw auf der K220 aus Ahausen kommend in Richtung Eversen unterwegs, als er im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines 39-jährigen Motorradfahrers aus Dörverden missachtete, der auf der B215 in Richtung Rotenburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge, ein Opel Astra und ein BMW-Motorrad, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000,00 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall in Bremervörde: eine leicht verletzte Person

Bremervörde. Am Dienstag, dem 02.07.2024, ereignete sich auf der Zevener Straße im Stadtzentrum von Bremervörde gegen 16:12 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Eine 76-jährige Fahrerin aus Wischhafen war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit ihrem Pkw unterwegs und übersah beim Linksabbiegen eine entgegenkommende, bevorrechtigte 17-jährige Fahrerin aus Gnarrenburg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 17-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug der 17-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 19.000,00 EUR. Die Polizei ermittelt gegen die vermeintliche Unfallverursacherin wegen der fahrlässigen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell