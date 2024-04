Polizei Hagen

POL-HA: Metalldiebstahl in Hohenlimburger Gewerbegebiet

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in dem Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (19.04.2024) und Sonntagnachmittag Zutritt zu dem Gelände einer Firma in Hohenlimburg und stahlen Metall aus einem Container. Eine Fußgängerin meldete der Polizei am Sonntag, gegen 17.00 Uhr, ein offenstehendes Tor an dem Gelände des Betriebes in der Spannstiftstraße. Die Beamten stellten fest, dass noch ein weiteres Tor durch Unbekannte geöffnet und ein Zaun beschädigt wurde. Ein Mitarbeiter der Firma erkannte, dass die Täter zudem einen Container gewaltsam geöffnet und mehrere hundert Kilogramm Metall daraus gestohlen haben. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kripo. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

