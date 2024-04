Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Werdender Vater in Unfall verwickelt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Gestern (13.04.2024) kam es zu einer Unfallflucht im Unteren Graben. Der Unfallverursacher flüchtete. Diesen Tag wird ein 36-Jähriger wohl nie vergessen.

Gegen 17.20 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem Auto in der Straße Unterer Graben unterwegs. Als er in das Pulvergäßchen einbiegen wollte, übersah ein E-Scooter-Fahrer offenbar dessen Auto und fuhr in die rechte hintere Tür. Der 36-Jährige vereinbarte mit dem E-Scooter-Fahrer, sich gleich auf dem Parkplatz des keine 200 Meter entfernten Klinikums zu treffen. Hintergrund war, dass die Frau des 36-Jährigen gerade in den Wehen lag. Am Treffpunkt tauchte der E-Scooter-Fahrer nicht mehr auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Die Ermittlungen wegen Unfallflucht und nach dem E-Scooter-Fahrer laufen. Die Polizei hofft, dass nach diesem Schreck der 36-Jährige noch rechtzeitig in der Entbindungsstation eintraf.

