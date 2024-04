POL Schwaben Nord: Einbruch in Wohnung

Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am vergangenen Mittwoch (10.04.2024) kam es zu einer Unfallflucht am Technologiezentrum. Im Zeitraum von 08.15 Uhr bis 09.15 Uhr parkte ein Auto der Marke Fiat am Straßenrand. Als die Eigentümerin zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an dem Fiat fest. Der Unfallverursacher hatte sich offenbar von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu ...

mehr