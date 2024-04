POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots) - Spickel/Herrenbach - Am gestrigen Donnerstag (11.04.2024) beschädigten zwei 15-Jährige und ein 16-Jähriger mehrere Gegenstände sowie eine Parkfläche in der Siebentischstraße. Gegen 21.30 Uhr beobachteten Einsatzkräfte die Jugendlichen, wie sie mehrere Gegenstände sowie die Parkfläche besprühten. Die Einsatzkräfte stoppten die beiden 15-Jährigen und den 16-Jährigen noch an der Örtlichkeit. ...

mehr