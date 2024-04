POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots) - Oberhausen - Im Zeitraum zwischen Dienstag (09.04.2024) und Mittwoch (10.04.2024) kam es in der Drentwettstraße zu einem versuchten Diebstahl eines Opels. Am vergangenen Dienstag parkte eine 20-Jährige ihren Opel gegen 17.00 Uhr in der Drentwettstraße an einer Parkbucht. Als sie am gestrigen Mittwoch gegen 08.40 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Opel geöffnet wurde. Eine ...

mehr