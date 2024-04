Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versuchter Diebstahl eines Autos

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum zwischen Dienstag (09.04.2024) und Mittwoch (10.04.2024) kam es in der Drentwettstraße zu einem versuchten Diebstahl eines Opels.

Am vergangenen Dienstag parkte eine 20-Jährige ihren Opel gegen 17.00 Uhr in der Drentwettstraße an einer Parkbucht. Als sie am gestrigen Mittwoch gegen 08.40 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Opel geöffnet wurde. Eine bislang unbekannte Person hat sich im oben genannten Zeitraum unbefugt Zugang zu dem Auto verschafft und versucht diesen zu entwenden.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls eines Kraftwagens. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell