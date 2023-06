Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Vermeintliche Vorfahrtsverletzung endet in Schlägerei - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine vermeintliche Vorfahrtsverletzung an der Einmündung Basler Straße / Seidenweg in Grenzach soll kurze Zeit später in Wyhlen in der Lörracher Straße, vor der Einmündung zur Klosterstraße, in einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten geendet haben. Am Dienstag, 27.06.2023, gegen 17.15 Uhr, mussten der Fahrer eines weißen VW Golfs und eines blauen VW Touareg in der Lörracher Straße in Wyhlen wegen eines Rückstaus anhalten. Der Fahrer des weißen VW Golfs sei ausgestiegen und zu dem hinter ihm stehenden 39-jährigen Fahrer des blauen Touareg gelaufen. Kurz zuvor soll es in Grenzach in der Basler Straße / Einmündung Seidenweg zwischen diesen beiden Beteiligten zu einer Vorfahrtsverletzung gekommen sein. Auf der Lörracher Straße sollen sich der Fahrer des weißen VW Golfs und des blauen VW Touareg, sowie drei weitere Männer, wohl Bekannte des Golf-Fahrers, geprügelt haben. Alle Beteiligten wurden verletzt. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der zwischen 32 und 47 Jahre alten Beteiligten sucht der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachteten. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07624 98900 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell