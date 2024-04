Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall an Ampel

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am gestrigen Mittwoch (10.04.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall an einer Ampel an der Mühlhauser Straße.

Gegen 11.20 Uhr fuhr eine 40-jährige Autofahrerin auf der Mühlhauser Straße stadtauswärts. An der Einmündung zur Bürgermeister-Wegel-Straße schaltete die Ampel vor der 40-Jährigen auf Rot, woraufhin diese abbremste. Ein hinter ihr fahrender 44-jähriger Autofahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto der 40-Jährigen auf.

Die 40-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Totalschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 44-jährigen Autofahrer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell