POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Augsburg West / FR München - Am vergangenen Montag (08.04.2024) kam es zu einer Unfallflucht auf der A8 in Richtung München. Gegen 10.00 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem BMW von der B17 auf die Autobahn A8 in Fahrtrichtung München auf. Der BMW-Fahrer wechselte vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur. Ein bislang unbekannter Autofahrer mit Anhänger, welcher auf der ...

