POL Schwaben Nord: Unfallflucht auf der Autobahn

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Im Zeitraum von Dienstag (26.03.2024) bis Dienstag (09.04.2024) versuchte sich eine bislang unbekannte Person unerlaubt Zugang zu einem VW Crafter zu verschaffen. Ein 34-jähriger Mann parkte den VW Crafter im oben genannten Zeitraum in der Ottostraße. Am gestrigen Dienstag (09.04.2024) bemerkte er Hebelspuren an dem Auto. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. ...

