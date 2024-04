POL Schwaben Nord: Brand eines Bauernhofs

Augsburg (ots) - Bobingen - Unbekannte brachen am gestrigen Donnerstag (11.04.2024) in eine Wohnung ein und nutzten hierfür offenbar eine gekippte Terassentür. In der Zeit von 09.30 Uhr bis 14.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sommerstraße. Dabei wurde Bargeld entwendet. Offenbar nutzten der oder die Täter hierfür ein gekipptes ...

mehr