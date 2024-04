Polizei Hamburg

POL-HH: 240422-3. Durchsuchung und drei Zuführungen nach Handel mit Betäubungsmitteln in Hamburg-Dulsberg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.04.2024, 17:02 Uhr; Tatort: Hamburg-Dulsberg, Gebweiler Straße

Nachdem drei Männer im Verdacht stehen, mit einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel zu handeln, konnten diese durch die Polizei Hamburg vorläufig festgenommen werden.

Nach ersten Erkenntnissen haben Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes für Drogendelikte (LKA 68) am Freitagnachmittag einen Mann dabei beobachtet, wie dieser mutmaßlich mit Betäubungsmitteln handelte, unmittelbar, nachdem er eine Wohnung im Stadtteil Dulsberg verlassen hatte. Der Mann wurde vor der Wohnanschrift angehalten und für Durchsuchungsmaßnahmen an das örtlich zuständige Polizeikommissariat in Wandsbek (PK 37) transportiert.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 24-jährigen Libyers fanden die Einsatzkräfte in der Unterhose 30 Gripbeutel Marihuana und stellen diese sicher. Zudem führte der Mann einen Wohnungsschlüssel für eine Mietwohnung mit sich, vor welcher er zuvor angetroffen wurde.

Da sich der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln bestätigte, durchsuchten die Polizeikräfte die Wohnung. Dort fanden die Ermittlerinnen und Ermittler circa 55.000 Euro mutmaßliches Dealgeld, knapp zwei Kilogramm Marihuana, rund 700 Gramm Haschisch sowie eine geringe Menge Kokain, diverses Verpackungsmaterial und weitere Beweismittel und stellten dies sicher.

Während der Durchsuchungsmaßnahmen erschienen zwei weitere Männer am Wohnungseingang, welche bei Erkennen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zunächst versuchten, das Objekt fluchtartig zu verlassen. Die beiden Landsleute (24, 29) des bereits vorläufig festgenommenen Libyers konnten durch die Einsatzkräfte vor Ort festgehalten und anschließend für weitere Maßnahmen zum PK 37 transportiert werden. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden bei dem 29-Jährigen mehrere Plastikbeutel mit Marihuana und Kokain in seiner Unterhose und beim 24-Jährigen knapp 1.500 Euro mutmaßliches Dealgeld aufgefunden und sichergestellt.

Weiterhin konnte ermittelt werden, dass sich die beiden 24-jährigen Männern vermutlich illegal in Deutschland aufhielten. Sie wurden nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung gemeinsam mit dem 29-Jährigen dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt. Dort erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft mittlerweile drei Haftbefehle.

Die Ermittlungen des LKA 68 dauern an.

Wen.

