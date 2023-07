Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfallverursacher geflüchtet

Am Mittwoch musste ein Autofahrer bei Biberach dem Gegenverkehr ausweichen.

Wie die Polizei berichtet, war ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes Kombi auf der B312 von Biberach in Richtung Ringschnait unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm auf seiner Fahrspur ein Fahrzeug entgegen. Der hatte ein anderes Fahrzeug überholt. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der Mercedesfahrer nach rechts aus. Dabei touchierte er die Leitplanken. Der Überholende und auch der Überholte fuhren einfach weiter. Zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. An dem Mercedes entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Biberach (Tel. 07351/4470) nahm die Ermittlungen auf und sucht nach dem Unbekannten Verursacher. Zu den beiden entgegenkommenden Fahrzeugen liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

