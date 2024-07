Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht! ++ Täter schlagen in derselben Straße zwei Mal zu: hochwertige Wohnmobile vom Hof geklaut ++ Tatort Aldi: Unbekannter Täter klaut Geldbörse aus Jackentasche ++

Rotenburg (ots)

Täter schlagen in derselben Straße zwei Mal zu: hochwertige Wohnmobile vom Hof geklaut

++ Fotos in der digitalen Pressemappe ++

Scheeßel. In der Nacht vom 04.07.2024 auf den 05.07.2024, im vermuteten Zeitraum von ca. 18:00 Uhr - 09:00 Uhr, wurden in der Hirschberger Straße in Scheeßel gleich zwei hochwertige Wohnmobile komplettentwendet. Unbekannte Täter klauten die Fahrzeuge der Marke FCA Italy Ducato Capron (Fiat) und FCA Italy Ducato Knaus (Fiat) auf noch unbekannte Art von zwei nebeneinanderliegenden Grundstücken. Die Eigentümer alarmierten heute Morgen daraufhin die Polizei. Der Wert pro Fahrzeug wird auf rund 40.000,00 EUR geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zu den auf den Fotos abgebildeten Fahrzeugen, den Tätern oder dem Tathergang machen? Mitteilung bitte unter 04261 / 9470.

Tatort Aldi: Unbekannter Täter klaut Geldbörse aus Jackentasche

Scheeßel. Am gestrigen Vormittag, den 04.07.2024, zwischen 11:00 Uhr und 11:05 Uhr, ereignete sich im Aldi im Vahlder Weg ein Taschendiebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete unbemerkt das Portemonnaie seines 87-jährigen Opfers aus dessen Jackentasche. Der Gesamtschaden wird auf rund 75,00 EUR geschätzt. Nun hofft die Polizei, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Wer kann Angaben zur Tat und zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr unter 04261/9470 entgegen.

