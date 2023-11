POL-WES: Voerde - Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Voerde (ots) - Am Montag, den 13.11.23, in der Zeit von 17 Uhr bis 22.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Büroräumen einer Bäckerei in Voerde und endwendeten einen Tresor mit Inhalt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben. Sachdienstliche ...

mehr