POL-DN: Zusammenstoß von Bus und Pkw - Vier Personen leicht verletzt

Am gestrigen Dienstag (06.06.2023) kam es an der Kreuzung von Josef-Schregel- und Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 13:05 Uhr befuhr eine 37 Jahre alte Frau aus Merzenich die Josef-Schregel-Straße in Richtung Eisenbahnstraße. An der Ampel, die den Verkehr mit der Kreuzung zur Gutenbergstraße regelt, musste sie halten, da die Ampel rot zeigte. Ihrer Aussage nach fuhr sie an, als die Ampel auf grün umsprang. Plötzlich bemerkte sie einen aus der Gutenbergstraße kommenden Bus, der nach links auf die Josef-Schregel-Straße abbiegen wollte. Gegenüber den Polizeibeamten sagte sie aus, dass sie noch versucht habe, auf den Gehweg auszuweichen. Eine Kollision mit dem Bus sei jedoch unvermeidlich gewesen. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Fahrgäste des Busses und die Autofahrerin leicht verletzt. Eingesetzte Rettungskräfte brachten drei von ihnen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Der Fahrer des vollbesetzen Linienbusses, ein 42-Jähriger aus Weilerswist, gab gegenüber der Polizei an, seine Lichtzeichenanlage habe grün gezeigt, daher sei er auf die Josef-Schregel-Straße nach links eingebogen, die Pkw-Fahrerin müsse bei Rot-, beziehungsweise Gelblicht über die Ampel gefahren sein.

Zeugen, die während des Unfalls im Bus saßen oder standen, gaben unterschiedliche Aussagen zu Protokoll, so dass sich ein eindeutiger Unfallverursacher vor Ort vorerst nicht ermitteln ließ. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die unter der Rufnummer 02421 949-6425 Angaben zum Hergang des Unfalls machen können.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung der Arnoldsweilerstraße zur Hans-Brückmann-Straße gesperrt.

